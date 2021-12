Quadrilha explode bancos, ateia fogo em carros e cerca unidades policiais

Uma quadrilha composta por 20 homens armados explodiram duas agências bancárias, na madrugada deste sábado, 2, no município de Camamu (a 195 quilômetros de Salvador). De acordo com a 5ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Valença (Coorpin), durante a ação criminosa, os bandidos também incendiaram veículos e cercaram as unidades das Polícias Civil e Militar da cidade, provocando terror na região.

Segundo relato da polícia, o grupo ainda incendiou dois carros, na ponte que liga Camamu ao município de Ituberá, para impedir a chegada de policiais no local. Eles também atiraram contra o pelotão da Polícia Militar e cercaram a unidade da Polícia Civil da cidade.

Enquanto isso, os demais integrantes arrombaram as agências bancárias – da Caixa Econômica e Banco do Brasil –, e explodiram os caixas eletrônicos, fugindo logo em seguida. Pelas imagens divulgadas, é possível perceber que as agências tiveram as portas de vidros quebradas e ficaram parcialmente destruídas com a explosão.

A polícia não soube passar informações de feridos e nem do valor roubado. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso está sendo investigado.

A ação dos criminosos causou terror na cidade (Foto: Divulgação)

* Sob supervisão do editor interino Juracy dos Anjos

adblock ativo