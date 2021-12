Quadrilha explode agência e cofre dos Correios em Macururé

Um grupo com cerca de 10 homens armados invadiu na madrugada desta terça-feira, 25, a cidade de Macururé, no sertão baiano, explodiu um caixa eletrônico do Bradesco e o cofre dos Correios, além de trocar tiros com a polícia.

Segundo informações de sites locais, os criminosos encurralaram policiais militares e efetuaram vários disparos na região, atingindo a delegacia e uma casa vizinha. A ação, iniciada por volta de 1h30, durou 30 minutos e não deixou feridos.

Entretanto, os danos materiais foram sentidos na cidade. Por causa da explosão no banco, uma parede da Câmara Municipal, que fica ao lado da agência, não resistiu o impacto e desabou.

A polícia encontrou cartuchos de espingarda calibre 12 e pistola 0.40. Após os disparos, o grupo fugiu em alguns carros e espalharam os chamados "miguelitos" na estrada que dá acesso ao município, com o objetivo de dificultar a ação das viaturas.

Policiais da Cipe-Caatinga foram acionados e realizam buscar pela região, mas ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre a quantia roubada.

Ações semelhantes

Outra agência, desta vez do banco do Brasil, também foi alvo de criminosos na madrugada desta terça. O caso foi registrado na cidade de caldeirão Grande, no centro-norte do estado, por volta de 1h.

Ainda não há informações sobre a quantia roubada nem se os suspeitos foram identificados. Ninguém ficou ferido.

