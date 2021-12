Quadrilha explode agência bancária em Inhambupe

Um grupo com mais de 20 bandidos explodiu caixas eletrônicos de uma agência bancária na madrugada deste sábado, 12, no município de Inhambupe (a 138 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, os bandidos invadiram a agência do Banco do Brasil, que fica mesma rua da delegacia, por volta de 1h. Durante a ação, eles chegaram a disparar tiros, mas ninguém ficou ferido.

As primeiras informações dão conta de que pelo menos oito caixas eletrônicos foram atingidos pelos explosivos.

Ainda segundo a polícia, depois de explodirem a agência, na fuga, os bandidos roubaram um veículo modelo Uno e fizeram quatro pessoas reféns. Elas foram liberadas em um povoado chamado Volta de Cima e, em seguida, o carro foi incendiado.

Os polícias da delegacia chegaram a fazer rondas pela região, na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ninguém foi preso. Até o momento, não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos.

Estatísticas

Conforme o sindicato dos Bancários da Bahia, foram registrados até a última sexta-feira, 11, 205 ataques a terminais bancários em todo o estado. Se tratando de explosões, 129 casos foram registrados. Oito delas apenas nos 10 primeiros dias de dezembro.

