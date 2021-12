Quadrilha especializada em roubo de motos é desarticulada em Jequié

Quatro homens e uma mulher, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de motos, foram presos em Jequié (a 369 quilômetros de Salvador). Com eles, os policiais recuperaram três motocicletas roubadas e apreenderam armas e drogas.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o primeiro a ser detido foi Moisés Alef Miranda Campos, que também é suspeito de um homicídio no último domingo, 11. Os militares avistaram ele trafegando com uma moto modelo CG, com restrição de roubo, no centro da cidade.

Após ser detido nesta quinta-feira, 15, Moisés informou aos policiais que os outros quatro envolvidos estavam em localidades nos bairros Residencial Campo Belo, Mandacarú e KM 04. As guarnições encontraram nos locais indicados mais duas motos da Honda modelo Bros, além de dois revólveres calibre 38, 14 pedras de crack e maconha.

Foram presos também Andrei Medrado Souza, conhecido como "Corre Nu", Carlos Eduardo Oliveira Chaves, Antônio Farias Silva Filho e Rafaela dos Santos Costa. Os cinco presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia do município.

