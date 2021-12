Quadrilha especializada em assaltos a banco é desarticulada em Alcobaça

Uma quadrilha especializada em assaltos a banco foi desarticulada nesta sexta-feira, 25, com a prisão de oito pessoas no município de Alcobaça (a 697 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), os oito integrantes da quadrilha foram presos quando estavam planejando sequestrar o gerente do banco da caixa de Itamaraju, quando foram localizados pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, em uma cabana de praia em Alcobaça.

"Os policiais chegaram a uma parte do grupo depois de encontrarem um carro modelo Corolla, cor preto, usado para extorsão mediante sequestro de um empresário em Minas Gerais, além de um HB20 e um EcoSport, todos envolvidos nessa ação, ocorrida no dia 7 de janeiro", informou o comandante da Cipe/MA, major Ronivaldo Fontes.

Durante a ação foram presos Maxsuel de Jesus Santana, Rosangela Santana Santos, Lucas Jefferson Borges Guimarães, Ronald Jhonatas da Silva Pereira, Rosival de Jesus Santana, Alessandra das Virgens de Oliveira, Silmaria das Virgens de Oliveira e Alice Santos de Almeida.

Com a quadrilha a polícia apreendeu oito protótipos de explosivos utilizados para amedrontar as vítimas, uma espingarda calibre 12, 21 munições calibre 9mm, um Corolla cor preta, de placa EUH 1690, um Ecosport, cor prata GZE0942, e um HB20, cor prata OMQ9800.

Os policiais informaram que o grupo está envolvido em outros roubos a banco na Bahia e em Minas Gerais é liderado por Ismário Ferreira de Souza, criminoso da cidade de Itamaraju, que cumpre pena no Presídio de Belo Horizonte-MG.

"A participação da quadrilha em outros crimes está sendo investigada pela Delegacia Territorial do município", garantiu o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flavio Góis.

