Quadrilha especializada em assalto a bancos é presa na Bahia

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a agências bancárias na Bahia foram presos em flagrante na quinta-feira, 22, em um condomínio de Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após denúncia de que um grupo comercializava drogas em uma residência no condomínio Bosque das Árvores.

Ao chegar no local, policiais da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (Vila de Abrantes) foram recebidos a tiros, segundo nota da Corporação.

Mesmo sendo atacados por tiros, os PMs conseguiram conter a ação dos cinco acusados, que foram presos e conduzidos ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Com os detidos foram encontrados um fuzil calibre 556, um rifle calibre 556, dois carregadores de fuzil, dois notebooks, três aparelhos celulares, além de munições, dois veículos e certa quantia em dinheiro.

adblock ativo