Quadrilha é presa furtando combustível na BR-415

Cinco pessoas foram presas furtando combustível da Transpetro na BR-415, em Itabuna, no sul da Bahia. Alberto Batista do Nascimento, Antônio Andrade Santos, Adenilson Barros Santos, Agnaldo dos Santos e Carlos Alves Guimarães foram flagrados, na noite desta sexta, 16, furtando 1.285 litros de álcool e gasolina.

A polícia ainda apreendeu cinco veículos, dois revólveres calibre 38, dois coletes balísticos, diversas bombonas para acondicionar o combustível e R$4.386.

"Esse combustível seria comercializado ilegalmente e seria armazenado de forma improvisada, com um alto risco de causar explosão e incêndio ", disse o major Sandro Ferreira Lopes, comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cacaueira).

De acordo com ele, Antônio Andrade já foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. O grupo e o material apreendido foram levados para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior(Coorpin/Itabuna).

