Quadrilha é presa em flagrante com armas de fogo na BA-210

Diogo Belo do Nascimento Ferreira, Gustavo Alves dos Santos, Ailson dos Santos Souza, Gilvan Alves dos Santos e Francisco Maicon Alves dos Santos foram presos em flagrante na madrugada da última quarta-feira, 20, em Juazeiro, na região norte do estado, por policiais militares da 74ª CIPM e da 76ª CIPM. Após denúncia da localização de cinco homens em um veículo GM Astra Branco, que haviam cometido um homicídio na cidade de Sobradinho, policiais realizaram uma blitz na BA-210, onde conseguiram interceptar os suspeitos.

Os suspeitos furaram o bloqueio policial e houve troca de tiros, mas a PM conseguiu prendê-los nas proximidades do Residencial São Francisco. Na abordagem, foram encontradas cinco armas de fogo - três revólveres Taurus (um com quatro munições deflagradas), um revólver Rossi com numeração raspada e uma espingarda Rossi calibre 12, duas munições intactas e duas deflagradas do mesmo calibre, duas facas, um facão e duas máscaras.

Gilvan confessou a autoria do homicídio ocorrido na cidade de Sobradinho contra José Rabelo Veloso. Ele revelou ainda que o matou por vingança, pois a vítima teria assassinado dois de seus irmãos e foi responsável por deixá-lo deficiente.

A quadrilha, as armas de fogo, o veículo e os materiais apreendidos foram apresentados à 17ª Coordenadoria do Interior (Coorpin).

