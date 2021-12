Quadrilha é presa com 1,8 mil em notas falsas no interior

Uma quadrilha que vinha utilizando notas falsas para realizar compras no comércio de pelo menos quatro localidades no município de Entre Rios (distante a 140 Km de Salvador) foi presa nesta quinta-feira, 27, com R$ 1,8 mil, em cédulas de R$ 100 falsificadas.

De acordo com o delegado Antônio Luciano Lima, titular da DT/Entre Rios, Benício Santos Gonçalves, o "Caco", de 36 anos, Paulo Augusto de Jesus Portela, o "Nota 100", 50, Géssica Santos Santana, 21, companheira de "Caco", e Ana Cláudia de Oliveira, 35, companheira de Paulo, saíram de Camaçari, onde residem, e foram em direção à cidade de Conde para distribuir as notas falsas. Depois, o quarteto seguiu para Subaúma e Entre Rios, onde foi localizado e preso.

Autuados em flagrante por formação de quadrilha e colocação de moeda falsa em circulação, os quatro ficarão custodiados na carceragem da DT/Entre Rios, à disposição da Polícia Federal, que investiga crimes envolvendo a falsificação de moeda. As vítimas da quadrilha devem comparecer à delegacia para reconhecer os criminosos e recuperar o dinheiro perdido com os golpes.

adblock ativo