Quadrilha é interceptada pela polícia após assaltos em Nova Soure

Uma quadrilha foi interceptada na noite deste sábado, 12, após bloqueio na BR-110 realizado por guarnições do 5° Pelotão da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Real).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública SSP-BA, foi montada uma barreira na saída do município de Nova Soure, depois de quatro homens realizarem assaltos no município.

Após saber o veículo que era usado pela quadrilha carro de modelo HRV, os militares tentaram realizar um abordagem, mas os suspeitos atiraram e perderam o controle do veículo, que acabou saindo da pista e colidiu com uma vegetação.

No carro os policiais encontraram quatro aparelhos celulares, munições de calibre 9mm (uso restrito) além de máscaras. A quadrilha conseguiu fugir após a colisão e seguem sendo procurados pela polícia.

