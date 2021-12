Quadrilha de roubo de carros é desarticulada pela polícia em Feira

Cinco homens, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros, foram presos nesta sexta-feira, 6, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com as informações divulgadas na manhã deste sábado, 7, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Sanmecke de Carvalho Santos Moraes, 20 anos, foi abordado após roubar um carro Toro, placa PKP-0826, no bairro de Tanquinho. Após a prisão, ele teria informado a existência de um outro carro com o restante da quadrilha.

Em uma casa no bairro de Brasília, também em Feira, os policiais prenderam Anderson Sintra dos Santos, 20 anos; Gonçalo Guinê Borges, 26 anos, conhecido como "Titiu"; Bruno de Jesus Santos, 25 anos, conhecido como "Cabeção"; e Itamar Barbosa de Souza, 47 anos.

Também foi encontrado no local um veículo I30, placa NYS-3826, além de uma Hilux, placa PKF 6082; um Palio, placa OUJ-6974; um HB20, placa OVB- 7117; e um Saveiro, placa OLC-8789.

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 32, uma pistola 380, várias munições, documentos falsificados, chapas com sinais de adulteração, além de R$ 2 mil e chaves e documentos de veículos falsificados.

Drogas em carros

A polícia investiga se há relação desta quadrilha desarticulada com os casos de apreensões de drogas em veículos roubados. Na última quarta, 4, a polícia apreendeu na BR-163, em Minas Gerais, 946,8 quilos de maconha que era transportada em um carro roubado na cidade de Feira em 2015.

Um dia depois aconteceu um caso semelhante na BR-116. Um motorista transportava 1 tonelada de maconha em um carro roubado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Em ambos os casos, os motoristas fugiram e, após interceptados pela polícia, abandonaram os veículos.

