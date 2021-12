Quadrilha de roubo de carga é desarticulada durante operação da PRF

Vinte e uma pessoas suspeitas de envolvimento em roubo de cargas foram presas na manhã desta terça-feira, 6, durante a Operação Desvio de Rota, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da força-tarefa era investigar e desarticular uma organização criminosa de roubo de cargas que atuava em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), além do estado de São Paulo e Minas Gerais, com ramificações nas três regiões.

A operação, que teve início logo nas primeiras horas desta manhã, foi formada por 181 agentes rodoviários federais, 25 promotores e 32 policiais civis. Eles saíram com o objetivo de cumprir 23 mandados de prisão em Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Alagoinhas (BA), Vitória da Conquista (BA), Feira de Santana (BA), Valinhos (SP), Uberlândia (MG) e Uberaba (MG). Não há informações de quantos mandados foram cumpridos na Bahia.

Segundo a polícia, a equipe, que também contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP/BA) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil (PC/BA), realizou buscas em seis estabelecimentos comerciais suspeitos de fazer a receptação dos objetos roubados.

Em três foram encontrados produtos roubados. Nos outros três estabelecimentos havia uma grande quantia de dinheiro. Em dois dos seis galpões visitados, sob a suspeita de realizar o armazenamento dos itens, os policiais encontraram um grande volume de produtos roubados.

Um automóvel e um caminhão também foram apreendidos. Ambos tinham mandado de busca e apreensão no contexto da operação. Todo o matérial encontrado foi apreendido pelos policiais.

Tipo de carga roubada

O material que a quadrilha roubava eram principalmente: cerveja, material de limpeza, papel A4, alimentos, medicamentos, além de outras mercadorias de fácil negociação. De acordo com a PRF, a estimativa é que os homens que foram presos tenham movimentado uma quantia de R$ 4 milhões em produtos roubados.

Desvio de Rota

As investigações tiveram início a partir das ocorrências de roubo de cargas registradas pela PRF. A atuação criminosa acontecia nas BRs 324, 242, 116, 101 e na Região Metropolitana de Salvador, desde 2015.

O órgão, iniciou um levantamento de inteligência que resultou em um relatório. Posteriormente, este documento foi remetido ao Ministério Público da Bahia. Em setembro de 2016, as investigações do GAECO foram iniciadas.

A operação tinha alvo de 23 mandados de prisão entre os estados da BA, MG e SP (Foto: Divulgação | PRF)

Seis mercadinhos e galpões foram vistoriados pelos policiais (Foto: Divulgação | PRF)

