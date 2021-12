Quadrilha de roubo a banco é detida em Feira de Santana

Cinco pessoas foram presas em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) por suspeita de integrar uma quadrilha de roubo a banco na Bahia. Com eles, foram encontrados cerca de R$ 1 mil em cédulas manchadas por dispositivo de segurança, 800 folhas de cheques em branco do Banco do Brasil e dois documentos de identidade falsos.

De acordo com a Polícia Civil, o quinteto foi localizado após a captura nesta sexta-feira, 12, de dois suspeitos identificados como Kelson e Magnun, naturais de Rondônia.

Entre os presos, Thiago Carneiro de Carvalho e Diógenes Teles Milcent Pereira, que entraram em confronto com a polícia antes de serem detidos; Francisco José Silva Carneiro de Assis Andrade, Jislane Santos Barbosa e Eli Carolina Moreira Amparo.

adblock ativo