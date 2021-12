Quadrilha de estelionatários é presa em Vitória da Conquista

A Polícia Civil prendeu em Vitória da Conquista (distante a 512 km de Salvador), nesta quarta-feira, 5, quatro homens suspeitos de formarem uma quadrilha para praticar golpes que chegam a mais de R$ 450 mil por mês.

Após denúncia anônima, Davidson Rafael Castro Ramos, de 29 anos, Agnaldo Pereira Botelho, 49, Bruno Públio Falcão, 33, e João Vitor Bueno Martins, 32, saíram do Shopping Conquista Sul e foram seguidos pelos investigadores da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Vitória da Conquista. Eles chegaram no esconderijo deles, no bairro Bela Vista, e foram presos.

Com os acusados, a polícia encontrou cartões de bancos, contratos de empréstimos, RG falsos e uma impressora que era utilizada para produzir os documentos. Davidson, Agnaldo e Bruno já tinham sido presos por estelionato em São Paulo e Minas Gerais.

A residência onde os suspeitos se escondiam pertencia a Bruno, que estava morando em Conquista há alguns meses. Os quatro foram autuados por estelionato e associação criminosa e foram encaminhados ao Presídio de Conquista, onde ficarão à disposição da Justiça.

adblock ativo