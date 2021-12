Quadrilha de baianos e pernambucanos é desarmada no interior

Foi desarticulada na tarde do sábado 05, no povoado de Ibó, município de Abaré, uma quadrilha de assaltantes baianos e pernambucanos que atuava relizando assaltos na BR-116.

O primeiro a ser preso foi o baiano Islam dos Santos Silva de 27 anos, conhecido como "Bracinho". Segundo a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), foi encontrada com ele uma pistola de pressão, escondida em um buraco no chão de uma casa do povoado.

A partir de Islam, o também baiano Ailson Santulino Onofre, 29 e os pernambucanos Samuel de Sá Santos, 20, Glautierres de Santana Silva, 25, e Elenildo da Silva, 26, foram apreendidos. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

