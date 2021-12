Quadrilha de assaltantes é desarticulada em Alagoinhas

Em operação da Polícia Militar (PM) na última quinta-feira, 30, foi presa uma quadrilha de assaltantes que agia no comércio da cidade de Alagoinhas (107 Km de Salvador).

De acordo com a PM, através de informações do serviço de inteligência do 4º Batalhão, foi descoberto o local de reunião da quadrilha e policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) foram até o local e efetuaram a prisão dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, os indivíduos eram comparsas da ambulante Maiane Carvalho Barbosa, 19 anos, que vendia mercadorias na frente das lojas que seriam assaltadas e passava informações sobre a rotina do estabelecimento comercial para os criminosos.

O grupo era liderado por um adolescente de 16 anos, que já tinha sido apreendido por cometimento de ato infracional análogo ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Foram apreendidos 16 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, um revólver calibre 38, além do material fruto dos delitos praticados, a exemplo de bijuterias, maços de cabelo para implante e celulares. Adailton de Jesus 22 anos, Robson dos Santos Lima, 20 anos, quatro adolescentes (um de 16 e três de 17 anos), além da Maiane e do adolescente de 16 anos, foram conduzidos à 2ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde foram presos e apreendidos em flagrante por formação de quadrilha e roubo qualificado.

