Quadrilha com 15 homens explode agência no interior da Bahia

Uma quadrilha formada por 15 homens fortemente armados usou dinamites para explodir uma agência dos Correios e um posto de autoatendimento do Bradesco. A ação aconteceu na madruga desta quarta-feira, 9, na município de Marcionílio Souza (a 329 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os bandidos chegaram na cidade por volta das 2h30, em três carros de passeio e se distribuíram entres as unidades. Eles usaram dinamites para explodir o cofre da agência dos Correios, o que deixou parte do prédio destruído.

O posto do Bradesco também foi explodido durante a ação ousada dos criminosos, que durou cerca de 30 minutos.

Policiais militares foram encaminhados, mas não encontram os bandidos, que fugiram sentido BA-256, de acordo com testemunhas.

A polícia não soube informar se ao grupo conseguiu levar alguma quantia em dinheiro. A perícia está sendo realizada no local nesta manhã desta quarta. Até as 10h nenhum suspeito havia sido preso.

Só neste ano já foram registrados 168 ataques a bancos no estado, segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários.

A explosão é a modalidade mais usada pelos bandidos com 110 ocorrências. Também há o registro de 14 arrombamentos, 13 assaltos e de 31 tentativas frustradas.

