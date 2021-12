Quadrilha assalta banco e leva reféns em Nordestina

Um grupo de dez assaltantes invadiu uma agência do Banco do Brasil por volta das 9h desta quinta-feira, 18, no município de Nordestina, a 340 km da capital baiana. De acordo com informações da delegacia da cidade, o grupo estava fortemente armado com pistolas e metralhadoras e, na ação, fez clientes e funcionários do banco reféns.

Os bandidos fugiram em dois veículos, modelo Strada e Ônix, em direção à cidade de Cansanção, a 6 km de Nordestina e 346 km de Salvador. Após a fuga, tocaram fogo no Ônix e abandonaram o outro veículo na estrada. A delegacia não soube informar o valor da quantia levada pelo grupo.

Policiais civis, militares e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga) receberam reforços dos demais municípios da região para auxiliar na busca dos assaltantes.

adblock ativo