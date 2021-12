Quadrilha assalta Banco do Brasil em Conceição do Jacuípe

Uma quadrilha assaltou, por volta das 3h desta quinta-feira, 28, a agência do Banco do Brasil do Município de Conceição do Jacuípe, a 94 km de Salvador. Os bandidos utilizaram maçaricos para arrombar dois caixas eletrônicos e danificaram as câmeras de segurança da agência. Circularam na cidade informações de que os criminosos haviam usado bombas no assalto, mas isso não foi confirmado.

Durante a ação, um dos caixas eletrônicos arrombados apresentou curto circuito e o fogo acabou atingindo o teto da agência, que é de isopor. O incêndio chamou a atenção de populares da região, que entraram em contato com a polícia ainda sem saber que se tratava de um assalto.

De acordo com a delegada de Conceição do Jacuípe, Lia Mara Paim, os bandidos aproveitaram o momento em que a única viatura de polícia da cidade estava em ronda para agir.

Ainda segundo a delegada, estão sendo realizadas buscas pelos bandidos na região, mas ainda não há pistas dos envolvidos. "O fato de a agência não possuir alarmes contra arrombamento facilitou a fuga da quadrilha", destaca.

Devido ao incidente, a unidade bancária ficou fechada durante a manhã desta quinta-feira. No período da tarde, o atendimento ao público será retomado.

* Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

adblock ativo