Quadrilha arma cerco e assalta banco em Jeremoabo

Uma agência do Banco do Brasil foi assaltada na madrugada desta quinta-feira, 30, no centro de Jeremoabo (a 405 quilômetros de Salvador). Segundo a Polícia Militar, apenas um cofre que estava dentro da agência foi explodido na ação.

A quadrilha, que ainda não foi localizada, planejou o assalto com detalhes. De acordo com a polícia, eles estacionaram carros em frente a delegacia, ao banco e na entrada da cidade, em uma tentativa de burlar o cerco policial, caso fossem surpreendidos por policiais.

Um grupo com cerca de oito homens entrou na agência e foi direto para a sala onde fica o cofre do banco. Já os caixas eletrônicos - que estavam sem dinheiro - foram poupados pelos bandidos. A quantia levada pela quadrilha não foi divulgada.

Logo após a ação, a polícia foi acionada e, ao chegar ao local, houve troca de tiros, mas ninguém saiu ferido. A polícia já abriu investigação sobre o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, este ano foram registrados 140 ataques a banco no estado.

adblock ativo