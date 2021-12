Puxada do mastro agita Olivença

A Estância Hidromineral de Olivença realiza neste fim de semana, a tradicional Puxada do Mastro de São Sebastião, uma mistura de festa sacra e profana. Iniciada no século XVIII, a celebração costuma atrair muitos turistas ao distrito de Ilhéus, no sul baiano. A abertura musical caberá à banda Top Gundo, às 21h de hoje, na praça Cláudio Magalhães, palco principal do evento. Amanhã, dia dos festejos religiosos, os shows começam às 15h, em sistema de revezamento entre as bandas Flor do Caribe, Tri Farol e Batuk Bom. A puxada mistura elementos da espiritualidade medieval e religiosidade cabocla.

