Psirico e Denny Denan animam Vera Cruz nesta sexta-feira

Nomes como Jamil, Denny Denan e Psirico vão marcar presença nesta sexta-feira, 16, na segunda edição do Bye Bye Verão, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. No sábado, será a vez das bandas Adão Negro e Filhos de Jorge.

Já no domingo, o pagodeiro Rodriguinho e o sertanejo Danniel Vieira encerram o festival. O evento é totalmente gratuito e começa a partir das 20h.

No intervalo das apresentações, quem estiver no local poderá dançar em uma tenda eletrônica instalada no espaço. No ano passado, o Bye Bye Verão reuniu mais de 60 mil pessoas em três dias de festa.

