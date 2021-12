Psicólogo é preso suspeito de estuprar três pacientes em Alcobaça

Um homem foi preso na última quarta-feira, 16, suspeito de estuprar três de suas pacientes no seu consultório, onde atuava como psicólogo, no bairro Recanto do Lago, localizado no município de Alcobaça (distância de aproximadamente 511 km de Salvador).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), George Hilton Brito Pereira foi preso por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após denúncias das vítimas. Ainda segundo a polícia, George alegou que a prática sexual fazia parte do tratamento psicológico para as vítimas, que tem idades entre 19 e 20 anos. Além de psicólogo, o suspeito também atuava como pastor em uma igreja de Alcobaça.

George Hilton cumpre mandado de custódia na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e aguarda disposição da Justiça.

