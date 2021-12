Prova do Enem começa às 12h na Bahia pelo Horário de Verão

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 acontecem nos próximos sábado, 26, e domingo, 27, e os portões dos mais de 15 mil locais de prova em todos País fecharão, pontualmente, às 13h (Horário de Brasília), mas nos estados que não aderiram ao Horário de Verão isso acontecerá às 12h.

Apesar de a Bahia não ter aderido ao Horário de Verão, as provas serão aplicadas de acordo com o horário de Brasília. Em todo território baiano, os portões serão abertos às 11h e a prova terá início às 12h. O Ministério da Educação (MEC) recomenda que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência.

O Enem 2013 acontecerá em 4 horários diferentes pelo País, que inclui o início da prova às 19h para os inscritos como sabatistas.

São 7,1 milhões inscritos este ano em todo Brasil. No sábado, 26, os candidatos farão provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, 27, é a vez de Redação e questões de Linguagens e Matemática.

