Protestos pró-Dilma afetam trânsito e serviços na Bahia

Esta terça-feira, 10, é marcado por um dia de protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) em diversas cidades brasileiras. Na Bahia, há mobilizações em Salvador e no interior da Bahia.

O início do dia foi complicado por conta de diversos bloqueios pela capital baiana, como no Subúrbio, em São Cristóvão e em Narandiba. Esses protestos já foram encerrados e o trânsito liberado.

Mas ainda há manifestantes na avenida Sete. O grupo fecha o comércio da região. As agências bancárias da avenida Sete também abriram mais tarde nesta terça, às 11 horas.

Apesar do presidente do Sindicato dos Bancários, Euclides Fagundes, afirmar que as demais agências da cidade abriram normalmente, há relatos de consumidores de quem alguns bancos que não abriram às 10 horas, como acontece normalmente.

Trânsito

Um dos protestos que mais afetou o trânsito nesta manhã aconteceu na avenida Suburbana, onde ônibus foram atravessados na pista, bloqueando a passagem de veículos em diversos pontos da avenida. A situação complicou o fluxo no Subúrbio Ferroviário.

Também houve manifestações na capital baiana na avenida Garibaldi e Ondina, onde pneus foram queimados. Os ferroviários pararam, afetando o transporte de trem entre o Subúrbio e a Calçada, na Cidade Baixa. Os professores também aderiram ao movimento nacional e suspenderam as aulas nas escolas estaduais e municipais.

<GALERIA ID=20586/>

Rodovias

As estradas que cortam a Bahia também foram alvo de manifestantes nesta manhã. Houve protestos em vários pontos da BR-324, na BR-101 na altura de Itabuna, no sul da Bahia, na BA-093, em Dias D'Ávila, na BA-535, conhecida como Via Parafuso, e BA-523, em Candeias. De acordo com as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, as vias foram bloqueadas, mas já foram liberadas.

Contudo, ainda há manifestações na BR-116, no município de Vitória da Conquista, e em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

adblock ativo