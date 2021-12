Protestos de moradores congestiona estrada do CIA-Aeroporto

Manifestantes fecharam a BA-526, conhecida como CIA-Aeroporto, em dois pontos, na manhã desta terça-feira, 31. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o bloqueio foi realizado próximo a Ceasa de Simões Filho e na região do Parque das Bromélias. Após negociação, eles liberaram a rodovia.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores de Cassange, Sol Rodrigues, os manifestantes reclamam do "abandono e descaso do poder público". "O Estado resolveu nos enganar. Vivemos sem água encanada, a base de poços, que estão secos. Nem carros pipa eles estão enviando", reclamou.

Segundo ela, obras de saneamento básico e infra-estrutura que tinham previsão de finalização no final de 2015 estão atrasadas. "O serviço estava estimado em R$ 35 milhões e eles dobraram para R$ 71 milhões e disseram que não vão entregar no final de 2015", explicou. O trabalho faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Por conta dos protestos, o trânsito ficou congestionado na BA-526. Policiais rodoviários não souberam informar a dimensão do engarrafamento.

