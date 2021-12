Protestos de caminhoneiros ocupam trechos de 9 rodovias estaduais

No quarto diz consecutivo do movimento nacional de caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, nove rodovias estaduais da Bahia possuem trechos ocupados pelos manifestantes na tarde desta quinta-feira, 24.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os caminhoneiros ocupam, na maiorida dos casos, o acostamento e a faixa da direita, o que possibilita a passgem de outros veículos. O protesto é pacífico.

Os trechos nas proximidades de Salvador são o km 9 da BA-535 (Via Parafuso), o km 16 da BA-093 e a BA-011, na Ilha de Itaparica.

Rodovias federais

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que segue monitorando os pontos de bloqueio e manifestação nas rodovias que cortam o estado.

A PRF disse que também estão sendo realizadas ações para garantir a segurança dos motoristas e coibir qualquer tipo de crime, como constrangimento ilegal, danos materiais, agressões físicas, entre outras.

O órgão salienta ainda que "bloqueio, interrupção ou perturbação deliberada do fluxo nas rodovias, mesmo que parcial, utilizando-se de veículo parado sobre a via, é infração gravíssima, passível de autuação e apreensão do veículo pela PRF, conforme o artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro".

adblock ativo