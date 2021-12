Protestos de caminhoneiros em rodovias baianas são encerrados

Os protestos de caminhoneiros em rodovias estaduais e federais que cortam a Bahia foram encerrados em seis cidades. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 30, durante balanço da operação realizada pela Secretaria da Segurança Público (SSP-BA) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no KM 01 da BR-116, próximo à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), dois pontos de manifestações foram dissipados e os banheiros químicos e barracas foram retirados do local.

Em Itatim (a 221 km da capital baiana), em Eunápolis (643 km), Itaberaba (255 km) e Itacaré (428km) os caminhões já circulam livremente após o encerramento das manifestações.

Ainda de acordo com a SSP-BA e PRF, do início da paralisação, no último dia 21, até esta quarta-feira, 30, foram aplicadas 101 multas.

