Protestos chegam a 34 cidades do interior baiano

Pelo menos 34 cidades do interior da Bahia foram ou serão palco de manifestações, na esteira dos protestos contra o reajuste do preço das tarifas de ônibus iniciados na semana passada.

Além de reivindicar melhorias no sistema de transporte público, os protestos também pedem mais investimentos em saúde e educação e até contestam o dinheiro público gasto na realização de festas, como o São João.

Somente nesta quarta-feira, 19, foram realizadas passeatas em Itapetinga, Camaçari, Madre de Deus, Candeias e Vitória da Conquista. Nesta última, os protestos reuniram cerca de 5 mil pessoas, segundo cálculo dos organizadores.

Nesta quinta, 20, as manifestações serão em Feira de Santana, Itabuna, Cruz das Almas, Valença, Ilhéus, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus e Alagoinhas. Em todas as cidades, os protestos foram convocados por meio de sites de redes sociais como o Facebook.

Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, os organizadores do Movimento 'VemPraRuaSAJ conseguiram até quarta a adesão de 2.400 pessoas. A concentração será na Praça Renato Machado.



A cidade sedia uma das maiores festas de São João do Estado e os festejos serão alvo do protestos.

"Soubemos que a verba gasta com o São João chega a R$ 5 milhões. Enquanto isso, temos problemas na saúde, educação e ônibus sem acessibilidade", lamentou Lucas Aguiar, um dos organizadores do protesto em Santo Antônio de Jesus.



O Movimento Passe Livre também organiza um ato em Candeias nesta sexta-feira, 21, saindo a partir das 17 horas da região conhecida como Trevo do Petróleo. O grupo pretende seguir para o centro do município. Eles reforçam as reivindicações do atos no Brasil e pedem melhorias para a cidade, de acordo com Marcelo Augusto, integrante do Movimento Passe Livre.



Cautela - Os prefeitos das principais cidades veem os protestos com cautela. E antecipam que não haverá reajuste nas passagens de ônibus este ano.

José Ronaldo (DEM), prefeito de Feira de Santana, defende a isenção de tributos da cadeia do transporte público. Já o prefeito de Itabuna, Claudivane Leite (PRB), diz que qualquer reajuste só será autorizado se a qualidade do sistema de ônibus melhorar.

