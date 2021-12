Protesto por melhorias fecha os dois sentidos da BA-026

Cerca de 50 manifestantes bloqueiam o km 15 da BA-026, entre os municípios Santo Antônio de Jesus e Amargosa, nesta quinta-feira, 9. O grupo pede por melhorias na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os manifestantes usam galhos e pneus queimados para fechar os dois sentidos da pista. O congestionamento na região já passa de 10 quilômetros.

Uma equipe da polícia está no local negociando com os manifestantes. O protesto que foi iniciado às 7h10 até as 11h30 continuava.

Congestionamento já passa de 10 km, segundo PRE (Foto: Reprodução | Site Voz da Bahia)

