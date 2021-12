Policiais Civis da Bahia realizarão caminhada nesta sexta-feira,15, às 11h, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), situada na avenida Joana Angélica, em Salvador, com o objetivo de pedir justiça e cobrar a condenação do advogado Orlando Freire de Assis, suspeito de agredir o investigador Sérgio Roberto de Souza Oliveira, no último domingo, 10, em Feira de Santana (distante a 109 km da capital baiana).

Da Redação Protesto pedirá condenação de advogado que agrediu investigador

A manifestação pedirá também a cassação da carteira profissional do agressor, emitida pela OAB-BA. Para isso, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SINDPOC – Bahia) protocolou ofício junto ao presidente da OAB-BA com o pedido de apuração da conduta adotada pelo advogado e que sejam adotadas as respectivas medidas judiciais cabíveis para que o crime não fique impune.

"A postura dele foi incompatível com as atribuições de um advogado. O fato não pode ficar impune! Ele precisa ser penalizado pelo crime que ele cometeu. A agressão covarde causou uma grande revolta e perplexidade nos policiais civis e não vamos aceitar impunidade", disse Eustácio Lopes, presidente do SINDPOC, por meio de nota divulgada pelo sindicato.

