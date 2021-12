Protesto na BA-001 é encerrado após 4h de bloqueio

O protesto na BA-001, nas proximidades de Salinas da Margarida (a 270 km de Salvador), foi encerrado por volta 10h da manhã desta quinta-feira, 23.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a manifestação, que começou às 5h50, deixou os dois sentidos da rodovia bloqueados, causando congestionamento na região.

Ainda segundo a PRE, os manifestantes pediam melhorias na via que está com vários buracos na pista. Eles também exigiram a presença de algum representante do Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia (Derba).

Um funcionário da prefeitura de Salinas da Margarida esteve no local para negociar com os moradores. Cerca de 100 pessoas participaram do protesto.

O trânsito já está liberado.

adblock ativo