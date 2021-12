Protesto em Salvador pede justiça à jovem agredida por filho de prefeito

Uma manifestação em prol da estudante de direito Clara Emanuele Vieira, de 20 anos, agredida pelo ex-marido Filipe Pedreira, de 19, filho do prefeito da cidade de Salinas da Margarida, aconteceu na tarde deste sábado,19, em frente ao Shopping da Bahia. O protesto teve ínicio às 13h e terminou as 16h.

Segundo informações da organização, entre familiares e apoiadores, cerca de 50 pessoas compareceram. Os manifestantes usaram a cor vermelha e levaram faixas e cartazes. A cada vez que o semáforo parava, o grupo gritava pela prisão de Filipe. Motoristas e pedestres que estavam no local também aderiram a mobilização, através de buzinas e palmas.

A campanha vêm ganhando muita força nas redes sociais. Através da hashtag #todosporclara, é possível encontrar diversos depoimentos e mensagens de justiça, sobretudo de mulheres, pedindo o fim da violência doméstica. Dentre os apoiadores mais conhecidos, estão o ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas.

As campanhas também vêm fazendo memória ao caso da menina Milena, de 10 anos, que foi morta e estuprada na cidade de Camaçari e às jovens Andreza Victória, morta pelo ex-namorado no ano passado, e Vitória Charleane, desaparecida desde a festa de réveillon de Salvador do ano passado. Familiares de Andreza e de Victória também compareceram à manifestação, onde pediram juntos por agilidade nas investigações.

Sob orientação da editora Maiara Lopes.

adblock ativo