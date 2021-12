Protesto é realizado contra a morte de jovem em Lauro

Professores, alunos e pais dos estudantes do Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira, 24, em Lauro de Freitas, contra a violência na região.

A manifestação acontece devido à morte da jovem Daniele Rebeca Santana Magalhães, 18 anos, que foi atingida por uma bala perdida quando passava de moto com o namorado pela avenida Amarílio Thiago dos Santos, na noite do último sábado, 22. Ela estudava no Bartolomeu de Gusmão.

Com faixas com dizeres como "Chega de violência" e "Eterna Daniele Rebeca", os manifestantes saíram do centro da cidade e realizaram duas paradas durante a caminhada. A primeira foi na porta da prefeitura, onde eles cobraram do prefeito Márcio Paiva ações no combate à violência, como rondas da Guarda Municipal. Além pedem também maior efetivo das polícias civil e militar.

A segunda parada foi em frente à 23ª Delegacia Territorial, onde o grupo exigiu do delegado maior agilidade nas investigações. Na manhã desta quarta-feira, a reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, para saber como anda a apuração sobre o caso, mas não o delegado responsável pelo caso não foi localizado por estar em diligência.



Relembre o caso



Daniele Rebeca passava foi atingida por um tiro na região do peito. Ela e o namorado voltavam da Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Vila Mar.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), membros de facções rivais de Vila Mar e Lagoa da Base trocavam tiros no local. O namorado dela também foi baleado com um tiro de raspão.

