Protesto de pescadores de Saubara bloqueia BA-878

Um protesto de pescadores de Saubara (distante a 91 Km de Salvador) bloqueou os dois sentidos da BA-878, trecho que liga o município a Santo Amaro (a 71 Km da capital), região do Recôncavo baiano.

A manifestação teve início por volta das 15h. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os pescadores queimaram pneus e outros objetos para fechar a rodovia.

Eles informaram à polícia que o protesto é por conta de um valor indenizatório que não foi repassado pela Colônia de Pescadores de Saubara após um vazamento de óleo que ocorreu na região.

O pescador Uedson dos Santos Silva, de 35 anos, disse que alguns pescadores chegaram a receber, mas que a maioria não teve o mesmo sucesso. "Depois do vazamento de óleo, alguns pescadores receberam e outros não. O valor prometido era de R$ 6.433,69, mas disseram que só iríamos receber R$ 3. 500. Queremos receber o valor integral", disse.

Até as 18h45, os pescadores continuavam ocupando a via. Viaturas do Batalhão da PRE acompanham a manifestação.

adblock ativo