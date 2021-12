Protesto de caminhoneiros bloqueia Via Expressa

Caminhoneiros bloqueiam a Via Expressa, pista que liga a BR-324 ao Porto de Salvador, na tarde desta terça-feira, 24, em protesto. Os veículos deixam o local congestionado para quem segue no sentido do porto. A manifestação decorre de uma reivindicação nacional, uma vez que a categoria é contra o aumento dos combustíveis, o que gera desvalorização do valor pago pelo frete.

Protestos também acontecem em outras duas regiões do estado. Em Feira de Santana, distante 109 km de Salvador, os caminhoneiros interditaram parcialmente o trânsito no km 420 da BR-116 Norte. Cerca de 200 profissionais chegaram a fechar totalmente a via ateando fogo em pneus, mas os bombeiros foram acionados e a pista liberada.

A outra manifestação acontece na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Os caminhoneiros interditaram parcialmente três trechos das rodovias federais: os km 880 e 890 da BR-242 e km 200 da BR-020. Aproximadamente 100 caminhões estão parados em uma parte da pista, fazendo com que o trânsito fique lento no local, já que os veículos só podem utilizar um lado da pista.

adblock ativo