Protesto de agricultores trava trânsito na BR-101

Foi desfeito por volta das 16h30 o protesto de agricultores que durou cerca de sete horas nesta quinta-feira, 18. A manifestação aconteceu na BR-101, Km 802, próximo ao município de Itamaraju, distante 751 km da capital baiana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 250 agricultores ocuparam a rodovia por volta das 10h com camisas, faixas e cartazes pedindo soluções sobre o desaparecimento do agricultor Domingues Santos, 55 anos.

De acordo com o site Cocobongo, Domingues desapareceu no dia 9 de agosto após ter sido feito refém por índios em uma fazenda ocupada por eles.

Ainda de acordo com a PRF, o engarrafamento de veículos chega a um quilômetro de extensão, mas a liberação da rodovia está prevista para 16h.

