Protesto causa lentidão na Estrada do Côco

Um protesto na Estrada do Coco, na tarde de domingo, 17, causou congestionamento extenso e levou a que viagens de retorno à Salvador após o feriadão da Proclamação da República demorassem mais do que o normal. Um grupo de manifestante ocupou duas faixas sentido Salvador na região de Areias, em Camaçari (km 17) e ateou fogo em pneus ocasionando uma retenção de aproximadamente 2 km. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa que administra a Estrada do Coco, o protesto teve início às 14h15 e terminou por volta das 16h.

Pouco depois, uma outra manifestação, também na Estrada do Coco, aconteceu na altura do km 15 e gerou um congestionamento de cerca de 15 km. Conforme divulgado pela CLN, às 17h as vias já estavam totalmente liberadas. A equipe da concessionária esteve, junto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), acompanhando os protestos.

A informação extra-oficial é a de que os protestos ocorreram em razão do reajuste do preço do pedágio, que passou a valer no último dia 11. A CLN, contudo, informou que desconhece as razões dos protestos.

Ferry-boat

No terminal de São Joaquim, apesar do grande fluxo de veículos e pedestres, a espera foi “dentro do previsto para um feriado”. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema de ferry boat, a espera média, durante o dia, foi de duas horas para pedestre e quatro horas para veículo. Cenário diferente do que foi encontrada no início do feriado, quando pedestres chegaram a ficar mais de seis horas na fila para atravessar a baía até Bom Despacho.

Foi justamente para fugir do transtorno que viveu na sexta-feira, na ida para Barra Grande, em Itaparica, que Júnior dos Santos e sua família resolveram chegar mais cedo ao terminal de Bom Despacho. De carro e na fila preferencial, eles esperaram cerca de três horas, mas com a certeza de que fizeram a escolha certa: “quando embarcamos, o terminal estava começando a encher”.

O ferry funciona em operação especial e em modelo bate-volta, com saídas a cada 30 minutos, das 6 horas de domingo até às 23h30 de hoje. Ainda de acordo com a empresa que administra o sistema, foram seis embarcações funcionando ontem e a expectativa é que 21 mil veículos e 143 mil pessoas tenham sido atendidos durante o feriadão.

Na BR-324, sentido Salvador, o movimento também foi moderado durante o dia. Apenas por volta das 18h o fluxo começou a aumentar, mas sem pontos de engarrafamento extenso.

*Sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

