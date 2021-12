Protesto causa congestionamento de 15 km na BR-324

Moradores do povoado de Meninos Jesus protestam desde o início da manhã desta terça-feira, 3, na BR-324, entre o posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o viaduto de Candeias. Os policiais rodoviários informam que o congestionamento, nos dois sentidos da rodovia, já chega a 15 quilômetros.

Os manifestantes, que queimam objetos da estrada, negociam com responsáveis da concessionária Via Bahia, que administra a BR-324. Em alguns momentos do protesto, eles liberaram a passagem de ambulâncias.

Reivindicações - De acordo com a PRF, os moradores reclamam de mudanças viárias realizadas pela prefeitura de Candeias e a Via Bahia. Os policiais rodoviários dizem que os manifestantes ameaçam só liberar a rodovia após a abertura de desvios que foram fechados.

A população também pede mais policiamento na região e melhorias de infraestrutura. Os protestos nessa localidade são comuns, segundo a PRF.

