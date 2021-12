Prostituta acusada de matar homem em motel é presa em Irecê

Naildes Santos da Silva, de 23 anos, acusada de matar um técnico da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) dentro de um quarto de motel em Irecê, na Bahia, a 476 km de Salvador, foi presa em flagrante na sexta-feira, 22.

De acordo com o site "Irecê Repórter", o assassinato de Abelardo Feliciano de Jesus, de 62 anos, foi motivado por uma discordância sobre o valor do pagamento do programa. Eles acertaram R$ 50, inicialmente, mas o técnico mudou de ideia e disse que só pagaria R$ 20. Os dois, então, entraram em luta corporal e o homem foi espancado até a morte. Naildes fugiu do local e foi para sua casa.

O corpo da vítima foi encontrado mais tarde por funcionários do estabelecimento, que chamaram a polícia. Esta conseguiu chegar até a jovem depois de analisar as câmeras de segurança de um bar onde os envolvidos estiveram antes do crime.

À polícia, a mulher disse que, para se defender, agarrou na garganta de Abelardo e o jogou no chão. Disse também que interfonou para a recepção do motel, para pedir ajuda, mas não foi atendida.

"Ela também ficou ferida, estamos aguardando a Polícia Técnica para fazer exames. Será autuada por homicídio e vai caber ao Ministério Público entender se existem atenuantes, qualificadoras", explicou a delegada responsável pelo caso, Lúcia Jansen, ao portal "Acorda Cidade", de Feira de Santana, Bahia.

