Proprietários de terra temem novos conflitos com indígenas

Proprietários de terra da região de Buerarema (a 455 km de Salvador), no sul da Bahia, temem que retornem os conflitos com indígenas após a saída das tropas do Exército, realizada nesta segunda-feira, 14.

A Força Nacional e a Polícia Militar reassumiram, também ontem, o controle das operações de segurança na região que ainda compreende os municípios de Una e Ilhéus.

Desde março, após pedido de aplicação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), feito pelo governador Jaques Wagner ao ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, o Exército fazia o policiamento nos três municípios.

Segundo informações contidas em nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, a Força Nacional, que já disponibilizava um pelotão nas regiões de conflito, incorporará mais um grupamento de policiais e reforço logístico.

Da Polícia Militar, serão 130 homens, distribuídos em regime de plantão, no 15º Batalhão e na Companhia Independente de Policiamento Especializado/Cacaueira, ambos em Buerarema. Parte deste efetivo irá ainda para os municípios de Una e Ilhéus.

A SSP não divulgou ontem balanço do primeiro dia de operações das tropas, que chegam para reforçar o policiamento no local. Somente nesta terça (15), um balanço poderá ser divulgado.

Tensão

O produtor rural de Buerarema, Alfredo Falcão, disse que a situação de conflito com índios tupinambás gera tensão entre os produtores da região. "Com a saída do Exército, tememos que retorne a insegurança de três ou quatro meses atrás", apontou.

No dia 4 de julho, um produtor e um índio tupinambá foram assassinados em uma fazenda de Santaninha de Ilhéus. A Polícia Civil tinha como principal hipótese a motivação por vingança, relativa à disputa por terras.

"Mas nós não vemos os inquéritos andarem. Os autores dos crimes não são presos e continuam armados. E mesmo com reintegrações de posse determinadas pela Justiça Federal, muitos proprietários de terra temem retornar. Não há segurança", diz Alfredo Falcão.

Os índios da etnia tupinambá reivindicam a posse de mais de 47 mil hectares entre os três municípios, onde se concentram em torno de 300 fazendas.

A indígena Magnólia da Silva disse, por sua vez, que o clima na região é de tranquilidade na aldeia tupinambá Serra do Padeiro. Ela é irmã de Rosivaldo Ferreira da Silva, conhecido como cacique Babau, liderança dos indígenas na região.

"Ainda não vimos ninguém da Força Nacional. Ficamos sabendo que o Exército sairia nesta segunda, mas está tudo tranquilo por aqui na aldeia", disse Magnólia.

