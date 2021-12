Pronto esquema de saúde para festas

As festas de final de ano em Salvador já têm esquema de atendimento especial montado pela Secretaria Municipal da Saúde. Baianos e turistas que estiverem no Farol da Barra e Boa Viagem vão contar com postos fixos e o apoio de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), em cada localidade, no período das 19h da segunda-feira (31) às 7h da terça-feira (1º), ininterruptamente. A cada plantão, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estarão prontos para atender a demanda da população. A central da Samu estará em alerta para ocorrências graves.

