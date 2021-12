Pronto atendimento conta com estrutura precária

Olhar Cidadão Olhar Cidadão

O Pronto Atendimento (PA) do distrito de Monte Gordo, em Camaçari, nem de longe se enquadra nas exigências estruturais mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) para unidades voltadas a casos de urgências e emergências. A estrutura passa longe de ser a adequada para oferecer aos pacientes um bom atendimento. Mas esse problema parece ser apenas a ponta do iceberg da situação complicada que as unidades da cidade que atendem casos considerados de média complexidade enfrentam.

E não é preciso sequer entrar na unidade para perceber que o prédio, alugado pela prefeitura por cerca de R$ 4 mil, precisa de uma intervenção. E urgente. A ineficiência estrutural, somada com atendimento, que, de acordo com a população, deixa a desejar, tem levado muitos moradores a procurar suporte médico em distritos vizinhos, o que acaba causando um aumento da demanda em outras unidades e, consequentemente, um tempo maior de espera.

>>Lentidão leva a desistência por usuário

Na manhã de quinta-feira, 17, a dona de casa Eliane Souza, 26 anos, deixava a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe. Mesmo enfrentando uma distância considerável entre um distrito e outro, ela, em nenhum momento, cogitou a possibilidade de ir até o PA de Monte Gordo, que fica ao lado da sua casa. De acordo com Eliane, os problemas por lá não são apenas estruturais. “É uma desorganização. Moro lá mas prefiro vir até Arembepe, pelo fato de sempre faltar medicação e recorrentes perdas de fichas no PA. Não é apenas eu que venho, muitas pessoas acabam recorrendo à UPA”, disse.

A gestão municipal tem consciência de que o espaço não é o mais adequado para os atendimentos. Até porque é por lá que casos considerados de média complexidade chegam todos os dias, uma média de 120 pacientes. No verão, por se tratar de uma área turística, esse número sobe cerca de 25%.

Na entrada da unidade, que possui oito leitos e dois consultórios, uma parte da porta de vidro já não existe mais. O que tem ajudado a separar a rua da recepção é um pedaço de madeira. Já dentro do PA, a cena é ainda pior. O espaço, que lembra a estrutura de um grande galpão, sofre com infiltrações que já tomaram conta de boa parte das paredes e teto. O que separa uma sala de outra são divisórias de madeira muito utilizadas em ambientes que servem de escritório. Cena que não pode ser vista em nenhum ambiente hospitalar, tampouco de uma cidade que possui a segunda maior arrecadação do estado.

O titular da Secretaria de Saúde (Sesau), Elias Natan, não foge da responsabilidade que a pasta precisa intervir no espaço. De acordo com ele, já estava em pauta na agenda da prefeitura o processo de licitação. Ele garantiu que na sexta-feira (18) a prefeitura faria um chamamento público. Nada foi publicado no Diário Oficial nesse dia. O equipamento, ainda de acordo com ele, é mantido com recursos próprios.

“Já temos um projeto de requalificação para aquela unidade. No momento que concluirmos a licitação ela vai funcionar em outro espaço. Será uma intervenção grande. Lá, realmente as condições estruturais são ruins, mas não temos problemas de recursos humanos”, justificou.

Fachada do PSF do bairro Lama Preta

Outros problemas

O problema, de acordo com o advogado André Luiz da Silva, 30, perpassa a estrutura física. Ele conta que, no mês passado, o seu avô, de 80 anos, chegou ao pronto atendimento já sem vida. Para a transferência até o Instituto Médico Legal (IML) era preciso que o médico de plantão emitisse um atestado de óbito, mas, naquele momento, o documento estava em falta e o único disponível havia sido preenchido de forma errada pelo profissional. Na falta do documento a sugestão foi colocar o ancião já sem vida no carro da família até a UPA de Arembepe, onde, possivelmente, haveria o documento.

O local é cheio de infiltrações e insetos ao lado do corpo do meu avô O local é cheio de infiltrações e insetos ao lado do corpo do meu avô

A declaração é impressa em papel especial carbonado e distribuído de forma gratuita pelo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Quando questionado sobre a ausência do material, o médico, ainda de acordo com ele, disse que não estava faltando apenas aquilo, mas uma série de materiais, como antibióticos. “A partir daí, comecei a observar o local totalmente sujo, inclusive, insetos circulavam ao lado do corpo do meu avô”, diz.

O secretário afirmou que encontrou a secretaria oferecendo apenas 20% de todos os remédios que fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Agora, 85% desse medicamentos estão disponíveis, de acordo com ele.

