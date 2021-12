Pronatec Prisional ofertará cursos na capital e no interior

Detentos de Salvador e de outros 17 municípios baianos poderão realizar cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) a partir do dia 20. Ao todo, cerca de 19 cursos são ofertados, com carga horária de 200 a 500 horas, cada (confira abaixo).

Os cursos serão oferecidos a cerca de 900 pessoas condenadas pela Justiça no estado e que cumprem pena nos regimes fechado, semiaberto, penas alternativas e aberto, além de egressos do sistema prisional. Medida visa a ressocialização por meio da formação profissional.

O Pronatec Prisional contará este mês com 11 turmas distribuídas nas duas penitenciárias da capital, na Lemos de Brito e na Lafayete Coutinho, e no interior, em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Serrinha e Simões Filho.

Em setembro, os cursos devem chegar a outros municípios como Brumado, Barreiras, Canápolis, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santa Bárbara e Teixeira de Freitas.

A iniciativa ocorre de forma integrada com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (Ceapa), por meio da Secretaria de Educação do Estado, e da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica (Suprot).

