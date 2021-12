Promotora de justiça e juíza são vítimas de assaltantes

Uma promotora de justiça de uma comarca do interior do Estado foi agredida fisicamente e estuprada, após ser vítima de um sequestro-relâmpago, na noite da última quinta-feira, em companhia de uma juíza. A magistrada, de acordo com informações da Polícia Civil, é de outro Estado.

As duas estavam de passagem pela cidade e pretendiam ir a um bar. Ainda dentro do veículo, ao estacionar na Pituba, elas foram abordadas por três homens, que roubaram o carro e as levaram junto, conforme informações oficiais.

Os sequestradores percorreram vários pontos da cidade e, em determinado local, não informado pela polícia, deixaram a juíza e seguiram com a promotora. Ainda conforme informações da polícia, a promotora foi agredia, estuprada e só liberada na madrugada de sexta-feira.

Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e delegados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) atuam na investigação, desde que o crime foi registrado no Plantão Central da Polícia Civil sexta-feira. As vítimas prestaram depoimento na 16ª DT (Pituba).

"Não vamos fornecer mais detalhes para não atrapalhar as investigações". O aviso da assessoria da Polícia Civil foi seguido à risca pela 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), e pela assessoria do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que só se pronunciará após a conclusão das investigações.

Governador - O governador do Estado, Jaques Wagner, comentou o crime durante entrevista coletiva para falar sobre as obras do Porto Sul na tarde desta segunda. Wagner classificou o crime como "absurdo", e disse que várias operações tinham sido deflagradas para prender os responsáveis.

De acordo com ele, a promotora e a juíza saíam de um bar, entre 21 e 21h30, quando foram assaltadas por dois homens. O terceiro homem se juntou à dupla depois. As vítimas, que tiveram pertences roubados, chegaram a ficar cerca de 12 horas em poder dos bandidos, conforme relato do governador.

Comarca - Uma fonte do MP-BA informou que a promotora vítima do sequestro e estupro seria da comarca de Livramento de Nossa Senhora (distante 618 km de Salvador). O sequestro, conforme a fonte, ocorreu na Rua Amazonas, Pituba: "Ela foi deixada pela manhã no bairro de Valéria".

Informações não oficiais dão conta de que os bandidos levaram a promotora para um cativeiro em Valéria, onde a espancaram e violentaram sexualmente. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso até as 18h. Mais tarde, a assessoria de imprensa não atendeu mais às ligações da equipe de reportagem.

adblock ativo