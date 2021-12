Promotora condena argumentos de senso comum

Para a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca) do Ministério Público do Estado da Bahia MP-BA, a promotora de justiça Márcia Guedes, é preciso combater argumentos do senso comum. "Muitas pessoas admitem o trabalho infantil sob o argumento de que é melhor do que roubar", destacou.

No entanto, a representante do MP ressaltou que há diversas consequências negativas para crianças e adolescentes submetidos à atividade laborativa, como a facilidade de acidente no trabalho, prejuízo escolar, além de afetar o desenvolvimento físico, emocional e social.

"Há, também, o mito que tem que ser derrubado de que os pais levam os filhos para aprender o ofício em atividades como feiras livres, lixões e carvoarias. São atividades que não implicam aprendizagem nenhuma", afirmou a promotora.

Segundo a promotora, a aprendizagem não deve ser feita de qualquer forma e tem que estar vinculada à escola: "O trabalho infantil se traduz numa violação de direitos humanos".

Exposição

Celebrado no próximo domingo, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil vai inspirar atividades em Salvador para destacar a importância da causa. Nesta quitna-feira, 9, será aberta uma exposição, às 18h, no 3º piso do Shopping da Bahia, onde é retratado o trabalho infantil no Brasil.

A exposição é de autoria do auditor fiscal do trabalho Sérgio Carvalho (CE), que registrou, ao atuar em diversos estados brasileiros, um retrato sobre a realidade em que vivem milhares de crianças no país.

Na sexta, 10, o MP-BA promoverá o I Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, das 9h às 17h, na sede do órgão em Nazaré.

