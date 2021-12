Projetos destinarão R$ 7 milhões para incentivo ao esporte

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) abriu três editais nesta quarta-feira, 23, que apoiam a instituições sociais desenvolverem projetos de iniciação esportiva e paradesportiva. As propostas devem apresentar atendimento de 31 modalidades diferentes.

Segundo a Sudesb, R$ 4,4 milhões serão destinados às instituições. Até o final do mês de agosto, outros editais serão lançados, totalizando um investimento superior a R$7 milhões.

O edital chamado de "Fomento", disponibiliza R$ 3,2 milhões para que entidades sociais apresentem propostas para execução de projetos em bairros de Salvador e municípios do interior com elevado índices de crimes violentos letais intencionais (CVLI) e atendidos pelo Programa Pacto pela Vida. As instituições interessadas devem apresentar suas propostas à Sudesb no dia 25 de setembro. Cada projeto não deve ultrapassar o valor de R$400 mil e o atendimento deve contemplar entre 200 a 400 alunos.

Outro edital aberto pela Sudesb, indica a Praça da Juventude, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, como local para desenvolvimento de projeto de iniciação esportiva nas modalidades de futsal, karatê, futebol e ginástica para 3ª idade. O valor deste edital é de aproximadamente R$ 430 mil para atendimento a 600 alunos. As instituições interessadas devem entregar os projetos à Superintendência dos Desportos no dia 25 de setembro, e o resultado final será conhecido no dia 17 de outubro.

O terceiro edital define o Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), como local de execução de projeto com aulas de capoeira, futsal, basquete e vôlei, para atendimento a 600 crianças e jovens. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 450 mil. As entidades devem entregar suas propostas no dia 26 de setembro, e o resultado final está marcado para o dia 17 de outubro.

De acordo com a Sudesb, a expectativa é de que outros cinco editais sejam lançados com foco nos bairros de Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Ribeira, Castelo Branco e São Bartolomeu, como áreas a serem atendidas com projetos esportivos.

Além de recursos próprios, a Sudesb tem o apoio financeiro da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), e a ação atende à política de esporte e do Programa Pacto pela Vida, criado como estratégia do governo para combate à violência urbana.

