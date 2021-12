Projetos de extensão são aprovados em Jacobina

Quatro novos projetos de extensão do Instituto Federal da Bahia (Ifba) de Jacobina (a 353 km de Salvador) foram selecionados por meio de edital e receberão, no total, R$ 20 mil para auxiliar nas pesquisas.

Entre os assuntos aprovados pelo edital da Pró-reitoria de Extensão (Proex), está a produção de secadores solares de frutas, com a proposta de, no futuro, trabalhar com a cristalização de frutas e produção de compotas, aumentando o tempo de conservação dos alimentos.

Violência contra a mulher - Rompendo o silêncio e empoderando corpos é outro tema de projeto, assim como a divulgação científica na área de mineração e a socialização entre a comunidade da programação de computadores para a rede pública.

Conforme o professor de engenharia de minas, coordenador de extensão do campus, Jonei Marques, embora outros projetos de extensão já estejam em andamento no Ifba de Jacobina, estes são os primeiros aprovados em edital, que terão recursos específicos para esta finalidade.

Ele comemorou que, dos cinco projetos encaminhados, quatro foram selecionados. "Todos têm a função de melhorar a vida das pessoas da região. A intenção dos projetos é aproximar a instituição da comunidade", afirmou.

Marques salientou, ainda, que a média dos alunos envolvidos tem entre 14 e 18 anos e "que, depois desta experiência, verão a realidade à volta com outro olhar".

Meta

Segundo o professor, a meta principal "é que estes estudantes saiam da condição de observadores passivos para agentes modificadores da comunidade em que vivem". Os alunos envolvidos fazem parte dos cursos de mineração, informática e eletromecânica, entre outros existentes na instituição de nível médio/técnico, subsequente e superior.

Participam dos projetos 17 estudantes, 14 professores e dois técnico-administrativos. Até o final do ano, serão pagos cerca de R$ 20 mil só em bolsas para alunos que estarão em ação. Os quatro projetos serão concluídos em dezembro. Além destes, mais nove projetos de extensão estão em andamento no campus Jacobina, no curso de libras, artes cênicas e outros.

