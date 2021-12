Projeto Voluntários do Sertão atende em Poções até próximo domingo

A 19ª edição do projeto Voluntários do Sertão, que reúne uma equipe com cerca de 40 médicos e técnicos, realiza atendimentos na cidade de Poções (distante a 448 km de Salvador) até o próximo domingo, 5.

Promovido anualmente pela ONG Voluntários do Sertão (que tem sede em Ribeirão Preto-SP), em localidades interioranas da região Nordeste, o projeto, iniciado este ano dia 27 de abril, conta com diversas parcerias como laboratórios e empresas de comunicação, transporte e diagnósticos de precisão.

Com aproximadamente cinco mil atendimentos, os serviços são feitos mediante documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Também estão previstas ações do Conecta Saúde, um programa de prevenção à aids, doenças transmissíveis e gravidez não planejada, desenvolvido pelo grupo Fleury e voltado para adolescentes.

“Tivemos um ótimo atendimento. Muito bom para moradores que tem dificuldade de acesso aos exames de diagnóstico”, afirmou Auri Santos Silva, 68 anos, que fez uma mamografia.

Nesta edição, moradores de, pelo menos, nove cidades próximas são beneficiadas: Mirante, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino, Boa Nova, Planalto, Nova Canaã, Iguaí e Ibicuí. Em ação paralela, foram arrecadadas pelos voluntários mais de oito toneladas de alimentos para distribuir na região.

