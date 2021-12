Projeto visa revitalizar tradição dos saveiros na Bahia

Tradição de séculos que acabou sendo esquecida, alguns saveiros serão reativados para serem utilizados em passeios turísticos na Baía de Todos os Santos. Historicamente, as embarcações levavam mercadorias entre as cidades da Bahia e movimentava a economia, sobretudo no Recôncavo Baiano.

Foi feita nesta quinta-feira, 1º, às 16h, uma experiência com o passeio realizado com um saveiro que veio de Maragogipe com esta finalidade. Saindo do terminal náutico às 16h, a embarcação fará o trajeto até a Ribeira. É uma oportunidade de ver a cidade de outra perspectiva.

Junto com a ONG Viva Saveiro, a Secretaria do Turismo do Estado da Bahia está trabalhando para reativar esses saveiros para impulsionar o turismo na maior baía do país, que está recebendo investimentos do Prodetur Nacional Bahia no valor de R$400 milhões.

